Друзі, але не суперники: Ломаченко дуже скупо розповів про спілкування з Усиком

Український боксер Василь Ломаченко мріє нарешті стати абсолютним чемпіоном світу з боксу. А от його друг Олександр Усик вже був абсолютом у своїй кар'єрі.

Василь Ломаченко з другої спроби планує заволодіти всіма поясами легкого дивізіону. Для цього йому потрібно перемогти Девіна Хейні.

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Ломаченко: З Усиком не обговорюємо бої

Колишній чемпіон світу в трьох вагових дивізіонах давно товаришує з Олександром Усиком. Боксери навіть є кумами. Свого часу Василь та Олександр разом тренувалися, а батько Ломаченка відіграв важливу роль у професійному зростанні Усика.

Журналісти на пресконференції поцікавилися у Ломаченко, чи він обговорює з кумом свої поєдинки. Проте Василь дуже скупо розповів про спілкування з Усиком.

Ні, ніколи. Ми не говоримо про бої один одного. Ми друзі, а не ті, хто змагається один з одним,

– сказав Ломаченко.

Заочне суперництво Усика та Ломаченка

Нагадаємо, що Олександр Усик – перший в історії України абсолютний чемпіон світу з боксу. Українець здобув усі чотири основні пояси крузервейту у 2018 році. Після цього Олександр піднявся дивізіоном вище та претендував на абсолюта в хевівейті. Проте через примхи Ф'юрі бій скасували.

А от Василь Ломаченко у 2020 програв свій бій за абсолют Теофімо Лопесу. Проте боксер вирішив вдруге спробувати заволодіти поясами легкої ваги. В ніч 20 на 21 травня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand український боксер проведе бій проти абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні.