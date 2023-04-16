Це вже діагноз: зрадник України Ломаченко привітав із Великоднем цитатою єпископа РПЦ – фото

Боксер із Білгород-Дністровського продовжує нести прокремлівські наративи для своїх фанатів. Цього разу Василь вирішив згадати вислів російського митрополита.

Цього року 16 квітня православні християни святкують Великдень. Люди вітають один одного, ходять до церкви та збираються сім'ями.

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Чимало спортсменів привітали своїх фанатів з релігійним святом. Не пройшов повз нього і найбільш "релігійний" спортсмен України Василь Ломаченко, який давно позиціонує себе як прихильник проросійської УПЦ МП.

Боксер опублікував пост в інстаграм з приводу Великодня. У підписі під фотографією Ломаченко використав цитату митрополита Антонія Сурозького, єпископа Російської православної церкви.

Христос Воскрес! Ми повинні жити так, щоб якщо навіть усі євангелії будуть втрачені, люди могли б їх прочитати по наших обличчях,

– написав Василь.



Пост Ломаченка в інстаграм / instagram.com/lomachenkovasiliy

Ломаченко закрив свій акаунт для земляків з України

Під постом з'явилось багато коментаріїв від прихильників терористичної РПЦ, які дякували Василю. Втім це недивно, адже Ломаченко закрив доступ до свого акаунту в інстаграм для жителів України.

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Нагадаємо, що раніше Ломаченко порівняв чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол. Також Василь додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоана Златоуста.

Як Ломаченко пропагує проросійські наративи: