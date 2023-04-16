Це вже діагноз: зрадник України Ломаченко привітав із Великоднем цитатою єпископа РПЦ – фото
Джерело:інстаграм Василя Ломаченка
Боксер із Білгород-Дністровського продовжує нести прокремлівські наративи для своїх фанатів. Цього разу Василь вирішив згадати вислів російського митрополита.
Цього року 16 квітня православні християни святкують Великдень. Люди вітають один одного, ходять до церкви та збираються сім'ями.
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Чимало спортсменів привітали своїх фанатів з релігійним святом. Не пройшов повз нього і найбільш "релігійний" спортсмен України Василь Ломаченко, який давно позиціонує себе як прихильник проросійської УПЦ МП.
Боксер опублікував пост в інстаграм з приводу Великодня. У підписі під фотографією Ломаченко використав цитату митрополита Антонія Сурозького, єпископа Російської православної церкви.
Христос Воскрес! Ми повинні жити так, щоб якщо навіть усі євангелії будуть втрачені, люди могли б їх прочитати по наших обличчях,
– написав Василь.
Пост Ломаченка в інстаграм / instagram.com/lomachenkovasiliy
Ломаченко закрив свій акаунт для земляків з України
Під постом з'явилось багато коментаріїв від прихильників терористичної РПЦ, які дякували Василю. Втім це недивно, адже Ломаченко закрив доступ до свого акаунту в інстаграм для жителів України.
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Нагадаємо, що раніше Ломаченко порівняв чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол. Також Василь додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоана Златоуста.
Як Ломаченко пропагує проросійські наративи:
- Василь Ломаченко є найбільш популярним українським спортсменом в інстаграм, маючи понад 2 мільйони підписників.
- Втім для українців Василь закрив сторінку і тепер її можуть побачити тільки користувачі з-за кордону.
- Тому очевидно, що під постами багато схвальних коментарів російською мовою, які позитивно сприймають деструктивну для України позицію боксера.
- Василь вже використовував свою сторінку для висвітлення ситуації навколо УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі. Робив це боксер, звісно ж, у дусі російської пропаганди.
- Раніше Ломаченко опублікував пост зі звинуваченням в бік Зеленського. На його сторінці чимало схожих відео від "Союза православных журналистов".
- До слова, Василь став найпопулярнішою особою у реєстрі держзрадників України, очолюючи рейтинг на пару із Анатоліє Тимощуком.
- Також боксер викладав у себе на сторінці в інстаграм фото з процесу випікання проскури – маленького літургійного хліба. Ломаченко позначив локацію Києво-Печерська лавра, де відбулись обшуки.
- Виставляв у себе на сторінці в інстаграм публікацію з проповіддю митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ МП. У своїй проповіді Лонгін говорить про те, що українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу.