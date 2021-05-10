Ломаченко полетів у США для підготовки до бою з Накатані: фото

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко вирушив у США для підготовки до поєдинку проти японця Масайоші Накатані. Ломаченко проведе перший бій після поразки Теофімо Лопесу восени 2020 року.
У США відбудеться фінальна стадія підготовки Ломаченка
33-річний Ломаченко у своєму інстаграмі повідомив, що вирушає у США. Василь опублікував спільне фото зі своїм батьком та тренером Анатолієм Ломаченком.
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"Пристебніться ми злітаємо", – написав Ломаченко.
Ломаченко вилетів у США з Одеси. На інстаграм-сторінці lomus_official він повідомив, що у США відбудеться фінальна стадія підготовки до бою з Накатані.
Що відомо про бій Ломаченко – Накатані
- Поєдинок між Ломаченком та Накатані офіційно відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада, (США).
- На початку травня промоутерська компанія Top Rank підтвердила бій та опублікувала промо поєдинку.
- Попередній бій Ломаченко провів восени 2020 та програв Теофімо Лопесу. Василь втратив титули WBC, WBA, WBO.
- Накатані також програвав Лопесу, однак у попередньому поєдинку він переміг. Японець здолав скандального Фелікса Вердехо, якому загрожує смертна кара.