На заблокованій для українців сторінці: Ломаченко опублікував пост про утиск УПЦ МП

Василь Ломаченко продовжує гнути свою лінію. До того ж, боксер робить це так, аби якнайменше українців мали змогу засудити його дії.

Український боксер знову зробив скандальну публікацію. Василь Ломаченко виклав пост про утиск Української православної церкви московського патріархату.

Варте уваги Хай СБУ з ним подружиться, – ведучий в ефірі розніс Ломаченка, який полюбляє росіян

Аби ніхто не бачив

Боксер вирішив опублікувати відео на своїй сторінці у інстаграм, яка не доступна для користувачів з України, оскільки боєць її заблокував для своїх земляків. Ломаченко виклав відео-звернення митрополита Антонія Паканича про утиск Української православної церкви московського патріархату. Більшість з тих, хто можt переглядати пости Василя, у захваті від дій боксера та його мужньої позиції. Сам ж Ломаченко підписав публцікацію коротко і ясно для своїх відданих фанатів.

З нами Бог! Та буде мир!,

– написав під постом боксер.

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