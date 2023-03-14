Украинский боксер снова сделал скандальную публикацию. Василий Ломаченко изложил пост о притеснении Украинской православной церкви московского патриархата.

Достойно внимания Пусть СБУ с ним подружится, – ведущий в эфире разнес Ломаченко, который любит россиян

Чтобы никто не видел

Боксер решил опубликовать видео на своей странице в инстаграммах, которые не доступны пользователям из Украины, поскольку боец ее заблокировал для своих земляков. Ломаченко выложил видео-обращение митрополита Антония Паканича о притеснении Украинской православной церкви московского патриархата. Большинство из тех, кто может просматривать посты Василия, в восторге от действий боксера и его мужественной позиции. Сам Ломаченко подписал публикацию кратко и ясно для своих преданных фанатов.

С нами Бог! Да будет мир!,
– написал под постом боксер.

Другие "проколы" Ломаченко

  • Боксер выкладывал у себя на странице в инстаграмме фото из процесса выпекания просвиры – маленького литургического хлеба. Ломаченко обозначил локацию Киево-Печерская лавра, где прошли обыски.
  • Василий публиковал две части интервью со скандальным Митрополитом Лукой, вызвавшим немалое возмущение среди подписчиков.
  • 13-го декабря украинский боксер также опубликовал фото с Митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ МП Лукой, против которого были введены санкции.
  • Также Ломаченко выставил у себя на странице в инстаграмм публикацию с проповедью митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата В своей проповеди Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и украинского народа.
  • Этот пост стал последней каплей, поэтому Ломаченко успешно внесли в список госпредателей.