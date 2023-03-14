Украинский боксер снова сделал скандальную публикацию. Василий Ломаченко изложил пост о притеснении Украинской православной церкви московского патриархата.

Достойно внимания Пусть СБУ с ним подружится, – ведущий в эфире разнес Ломаченко, который любит россиян

Чтобы никто не видел

Боксер решил опубликовать видео на своей странице в инстаграммах, которые не доступны пользователям из Украины, поскольку боец ее заблокировал для своих земляков. Ломаченко выложил видео-обращение митрополита Антония Паканича о притеснении Украинской православной церкви московского патриархата. Большинство из тех, кто может просматривать посты Василия, в восторге от действий боксера и его мужественной позиции. Сам Ломаченко подписал публикацию кратко и ясно для своих преданных фанатов.

С нами Бог! Да будет мир!,

– написал под постом боксер.

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