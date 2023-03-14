Український боксер знову зробив скандальну публікацію. Василь Ломаченко виклав пост про утиск Української православної церкви московського патріархату.

Варте уваги Хай СБУ з ним подружиться, – ведучий в ефірі розніс Ломаченка, який полюбляє росіян

Аби ніхто не бачив

Боксер вирішив опублікувати відео на своїй сторінці у інстаграм, яка не доступна для користувачів з України, оскільки боєць її заблокував для своїх земляків. Ломаченко виклав відео-звернення митрополита Антонія Паканича про утиск Української православної церкви московського патріархату. Більшість з тих, хто можt переглядати пости Василя, у захваті від дій боксера та його мужньої позиції. Сам ж Ломаченко підписав публцікацію коротко і ясно для своїх відданих фанатів.

З нами Бог! Та буде мир!,

– написав під постом боксер.

Інші "проколи" Ломаченка