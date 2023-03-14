Український боксер знову зробив скандальну публікацію. Василь Ломаченко виклав пост про утиск Української православної церкви московського патріархату.
Варте уваги Хай СБУ з ним подружиться, – ведучий в ефірі розніс Ломаченка, який полюбляє росіян
Аби ніхто не бачив
Боксер вирішив опублікувати відео на своїй сторінці у інстаграм, яка не доступна для користувачів з України, оскільки боєць її заблокував для своїх земляків. Ломаченко виклав відео-звернення митрополита Антонія Паканича про утиск Української православної церкви московського патріархату. Більшість з тих, хто можt переглядати пости Василя, у захваті від дій боксера та його мужньої позиції. Сам ж Ломаченко підписав публцікацію коротко і ясно для своїх відданих фанатів.
З нами Бог! Та буде мир!,
– написав під постом боксер.
Інші "проколи" Ломаченка
- Боксер викладав у себе на сторінці в інстаграм фото з процесу випікання проскури – маленького літургійного хліба. Ломаченко позначив локацію Києво-Печерська лавра, де відбулись обшуки.
- Василь публікував дві частини інтерв'ю зі скандальним Митрополитом Лукою, які викликали чимале обурення серед підписників.
- 13-го грудня український боксер також опублікував фото з Митрополитом Запорізьким та Мелітопольським УПЦ МП Лукою, проти якого ввели санкції.
- Також Ломаченко виставив у себе на сторінці в інстаграм публікацію з проповіддю митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату. У своїй проповіді Лонгін говорить про те, що українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу.
- Цей пост став останньою краплею, тому Ломаченка успішно внесли до списку держзрадників.