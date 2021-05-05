Як Ломаченко готується до бою з Накатані на березі моря: фото з тренування

33-річний український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) продовжує підготовку до поєдинку з 32-річним японським бійцем Масайоші Накатані (19-1, 13 КО).

Ломаченко показав фото з тренування з м'ячем, яке провів на березі Чорного моря. Українець нагадав дату свого наступного поєдинку – 26 червня.

Отакої Лопес готовий дати реванш Ломаченку

"26 червня", – лаконічно прокоментував Василь свіжі фото.

Наступний бій Ломаченка