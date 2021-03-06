Ломаченка хочуть змусити битися з непереможним чемпіоном світу

Британський промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси регулярного чемпіона WBC в легкій вазі Девіна Хейні, заявив, що бій з Ломаченком залишається пріоритетним варіантом для американського боксера.

За словами Хірна, поява українця змусила зробити розворот в організації бою Хейні – Лінарес.

Дещо раніше Ломаченко – Хейні: промоутер готовий організувати бій тільки влітку

Білл Хейні подзвонив мені і сказав: "Примусьте Ломаченко битися". Я сказав менеджеру Василя Егісу Клімасу, що ми зробимо пропозицію Top Rank за бій Хейні – Ломаченко. Так що я щасливий провести цей бій. Це фантастичний бій, і Девін більш ніж щасливий битися з Ломаченком. Якщо ми узгодимо всі умови, то цей бій буде краще, ніж Лінарес – Хейні,

– сказав Хірн.

Що відомо про бій Ломаченко – Хейні