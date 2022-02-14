Валієва не опинилася б у цій ситуації, якби Росію відсторонили від Олімпіади, – Global Athlete

Міжнародний рух спортсменів за зміни у спорті Global Athlete розкритикував Всесвітнє антидопінгове агентство. Організація пригадала російський допінговий скандал.

"Спортсмени втратили довіру до світової антидопінгової системи"

Global Athlete виступив із заявою щодо фігуристки Каміли Валієвої, яку звинувачують у вживанні допінгу.

До слова Росія не отримає золотої медалі на Олімпіаді: МОК відмовився нагороджувати росіян

Сьогоднішній день – черговий приклад провалу світової спортивної та антидопінгової системи. Той факт, що в організмі 15-річної фігуристки виявлено речовину, що підвищує працездатність, є доказом жорстокого поводження з неповнолітньою. Спорт повинен захищати своїх спортсменів, а не завдавати їм шкоди,

– наголосили у Global Athlete.

Також в організації зазначили, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та Спортивний арбітражний суд (CAS) відреагували правильно на допінг скандал у Росії.

"Зовсім очевидно, що Валієва ніколи не опинилася б у цій ситуації, якби WADA, МОК та CAS зробили свою справу та усунули Росію світового спорту. Росія ніколи не була зацікавлена ​​в реформах, тому що спортивні лідери віддавали перевагу політиці замість принципів і ребрендингу замість санкцій. Спортсмени втратили довіру до світової антидопінгової системи", – додали в міжнародному русі спортсменів.

Скандал на Олімпіаді за участі Валієвої