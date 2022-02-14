Валієва не опинилася б у цій ситуації, якби Росію відсторонили від Олімпіади, – Global Athlete
Джерело:Global Athlete
Міжнародний рух спортсменів за зміни у спорті Global Athlete розкритикував Всесвітнє антидопінгове агентство. Організація пригадала російський допінговий скандал.
"Спортсмени втратили довіру до світової антидопінгової системи"
Global Athlete виступив із заявою щодо фігуристки Каміли Валієвої, яку звинувачують у вживанні допінгу.
До слова Росія не отримає золотої медалі на Олімпіаді: МОК відмовився нагороджувати росіян
Сьогоднішній день – черговий приклад провалу світової спортивної та антидопінгової системи. Той факт, що в організмі 15-річної фігуристки виявлено речовину, що підвищує працездатність, є доказом жорстокого поводження з неповнолітньою. Спорт повинен захищати своїх спортсменів, а не завдавати їм шкоди,
– наголосили у Global Athlete.
Також в організації зазначили, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та Спортивний арбітражний суд (CAS) відреагували правильно на допінг скандал у Росії.
"Зовсім очевидно, що Валієва ніколи не опинилася б у цій ситуації, якби WADA, МОК та CAS зробили свою справу та усунули Росію світового спорту. Росія ніколи не була зацікавлена в реформах, тому що спортивні лідери віддавали перевагу політиці замість принципів і ребрендингу замість санкцій. Спортсмени втратили довіру до світової антидопінгової системи", – додали в міжнародному русі спортсменів.
Скандал на Олімпіаді за участі Валієвої
- Збірна ОКР перемогла у командному турнірі з фігурного катання на Олімпіаді-2022.
- Проте нагороди росіяни все ж таки не отримали. Ситуація повторюється – знову завадив допінг.
- Цього разу заборонену речовину виявили у допінг-пробах 15-річної Каміли Валієвої. Саме її виступ приніс команді ОКР найбільшу кількість балів.
- Проте росіянка вийде на лід, щоб виступити у короткій програмі на Олімпіаді-2022.
- Російські фігуристи не отримають золоті нагороди за перемогу у командних змаганнях на Олімпіаді-2022. Міжнародний олімпійський комітет не планує їх нагороджувати.
- Якщо ж Валієва буде серед призерів в одиночних змаганнях, то тут теж не відбудеться церемонія нагородження. Нагородження спортсменів, які здобули нагороди у фігурному катанні, відбудуться вже після того, як буде розглянута справа щодо допінгу у Валієвої.