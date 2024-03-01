Через початок повномасштабної війни в Україні наш футбол втратив майже всіх легіонерів. Особливо постраждав Шахтар, за який грало більше десятка іноземців.

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Битва за гравця Шахтаря

Серед них був і правий захисник Вінісіус Тобіас, який не встиг провести за "гірників" ані матчу. У січні 2022-го гравець перейшов до Шахтаря, а вже у квітні залишив команду.

20-річного бразильця несподівано орендував мадридський Реал. За "бланкос" Тобіас грав у Кастільї, хоча і в першій команді встиг відіграти оди матч. ЗМІ повідомляли, що Реал готовий викупити Вінісіуса у Шахтаря.

Ба більше, називалась навіть сума у розмірі 15 мільйонів євро. Втім клуби поки угоду не уклали, а на футболіста з'явився новий претендент. Бразильського захисника хоче у себе бачити Валенсія.

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Команда, де виступає Роман Яремчук, сподівається перехопити Тобіаса саме у Шахтаря, поки "гірники" не продали його в Реал. Оренда у "бланкос" триватиме до кінця поточного сезону, а сам контракт із донеччанами у Вінісіуса розрахований до 2026 року.