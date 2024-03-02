Брентфорд – Челсі – 2:2

Голи: Расмуссен, 50, Вісса, 69 – Джексон, 35, Дісасі, 83.

У поєдинку 27-го туру Англіської Прем'єр-ліги Брентфорд на домашньому стаділні "Брентфорд Комм'юніті" приймав Челсі. Українська дербі в АПЛ завершилося результативною нічиєю з рахунком 2:2.

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Челсі з Мудриком зіграв унічию із Брентфордом Ярмолюка

Українських уболівальників передусім цікавив саме даний матч у програмі 27-го туру, адже за Брентфорд виступає Єгор Ярмолюк, а у Челсі грає Михайло Мудрик. Щоправда, обидва українця розпочали гру на лаві запасних.

Челсі після першого тайму був попереду завдяки голу Ніколя Джексона, однак Расмуссен та Вісса ще до екватора другого тайму перехилили шальки терезів на користь Брентфорда. "Пенсіонери" були близькі до поразки, однак таки зуміли вирвати заліковий бал.

Важливо. Вихід на заміну Михайла Мудрика сприяв другому голу Челсі. Вже через 12 хвилин після того, як український вінгер опинився на полі, Аксель Дісасі поставив фінальну крапку – 2:2.

Челсі, маючи 36 очок в активі, посідає 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ. У Брентфорда 26 балів та 15-й рядок у чемпіонаті.