Не вражені результативністю: гравець збірної України залишить топ-лігу влітку

Іспанська Валенсія не має намір продовжувати співпрацю із Романом Яремчуком. Форвард збірної України належить Брюгге, який хоче його недешево продати.

Минулого літа Роман Яремчук вирішив залишити Брюгге. Форвард збірної України перебрався в Іспанію та на правах оренди став гравцем Валенсії.

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Угода розрахована до кінця сезону 2023-2024. Тим часом, бельгійські ЗМІ повідомляють, що Валенсія не планує викуповувати Яремчука у Брюгге.

"Кажани" не в захваті від результативності Романа, а також не мають достатньо коштів, щоб задовольнити потреби бельгійців. У свою чергу на нову оренду у Валенсію не погодиться Брюгге.

У свою чергу "чорно-сині" мають намір влітку остаточно продати Яремчука. Клуб сподівається, що після Євро-2024 на 28-річного форварда буде попит, щоб виручити якомога більше.

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Кар'єра Романа Яремчука

Контракт українця із Брюгге завершується у 2026 році. Два роки тому бельгійці побили власний трансферний рекорд заради Романа, виплативши Бенфіці 17 мільйонів євро.

Втім у бельгійському клубі форвард не заграв – 6 голів у 32-х матчах. У Валенсії ж Яремчук завоював місце в основі лише взимку цього року. На його рахунку чотири голи у 25-ти зустрічах.