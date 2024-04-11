Прошлым летом Роман Яремчук решил покинуть Брюгге. Форвард сборной Украины перебрался в Испанию и на правах аренды стал игроком Валенсии.

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Украинец покинет Ла Лигу

Соглашение рассчитано до конца сезона 2023-2024. Между тем, бельгийские СМИ сообщают, что Валенсия не планирует выкупать Яремчука у Брюгге.

"Летучие мыши" не в восторге от результативности Романа, а также не имеют достаточно средств, чтобы удовлетворить потребности бельгийцев. В свою очередь на новую аренду в Валенсию не согласится Брюгге.

В свою очередь "черно-синие" намерены летом окончательно продать Яремчука. Клуб надеется, что после Евро-2024 на 28-летнего форварда будет спрос, чтобы выручить как можно больше.

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Карьера Романа Яремчука

Контракт украинца с Брюгге завершается в 2026 году. Два года назад бельгийцы побили собственный трансферный рекорд ради Романа, выплатив Бенфике 17 миллионов евро.

Впрочем, в бельгийском клубе форвард не заиграл – 6 голов в 32-х матчах. В Валенсии же Яремчук завоевал место в основе лишь зимой этого года. На его счету четыре гола в 25-ти встречах.