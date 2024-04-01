Минулого тижня збірна України вдало завершила кваліфікацію на Євро-2024. Команда Сергія Реброва пройшла у плей-оф Боснію і Герцеговину та Ісландію.

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Що травмував Яремчук

Одним з героїв нашої команди був Роман Яремчук, який відзначився голом та асистом. Однак вже у першому ж матчі після повернення у Валенсію форвард зазнав пошкодження.

Яремчук вийшов зі старту на зустріч проти Мальорки, але залишив поле вже на 17 хвилині. Як повідомляють у клубі, Роман травмував м'язи задньої поверхні стегна.

Термін його відновлення поки невідомий, але форвард сам залишав поле без допомоги лікарів, що є позитивним знаком. Тренер команди Рубен Бараха висловив сподівання, що українець скоро повернеться у гру.

Я не знаю серйозності травми. Відчуття таке, що коли він докладає зусиль, то ламається. Будемо сподіватися, що це ненадовго. Він приїхав зі збірної з дуже позитивною енергією та емоціями. Шкода, що це сталося у такий вдалий для нього момент. Це дає альтернативи та можливості іншим гравцям, які добре працювали,

– заявив коуч.

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Виступи Романа в Іспанії

Нагадаємо, що Яремчук належить бельгійському Брюгге. Проте після провального минулого сезону влітку українець на правах оренди перейшов до Валенсії.

Там Роман теж довгий час був гравцем запасу, але у 2024 році виборов місце в основі. На рахунку форварда цього сезону 4 голи у 25-ти матчах за "кажанів". Наразі команда йде восьмою у турнірній таблиці Ла Ліги.