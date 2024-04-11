Минулого літа Роман Яремчук вирішив залишити Брюгге. Форвард збірної України перебрався в Іспанію та на правах оренди став гравцем Валенсії.

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Українець залишить Ла Лігу

Угода розрахована до кінця сезону 2023-2024. Тим часом, бельгійські ЗМІ повідомляють, що Валенсія не планує викуповувати Яремчука у Брюгге.

"Кажани" не в захваті від результативності Романа, а також не мають достатньо коштів, щоб задовольнити потреби бельгійців. У свою чергу на нову оренду у Валенсію не погодиться Брюгге.

У свою чергу "чорно-сині" мають намір влітку остаточно продати Яремчука. Клуб сподівається, що після Євро-2024 на 28-річного форварда буде попит, щоб виручити якомога більше.

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Кар'єра Романа Яремчука

Контракт українця із Брюгге завершується у 2026 році. Два роки тому бельгійці побили власний трансферний рекорд заради Романа, виплативши Бенфіці 17 мільйонів євро.

Втім у бельгійському клубі форвард не заграв – 6 голів у 32-х матчах. У Валенсії ж Яремчук завоював місце в основі лише взимку цього року. На його рахунку чотири голи у 25-ти зустрічах.