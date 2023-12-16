Валенсія несподівано відібрала очки у Барселони: як зіграв Яремчук, що вийшов зі старту – відео

Каталонська команда не змогла здобути три очки на "Местальї" при явній ігровій перевазі. Український форвард вийшов з перших хвилин та мав дві нагоди забити.

Валенсія – Барселона 1:1

Голи: Гільямон, 70 – Феліш, 55.

В Іспанії проходять матчі 16 туру Ла Ліги на цих вихідних. Однією із центральних ігор стала битва між Валенсією та Барселоною на стадіоні "Месталья", пише 24 канал.

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За господарів грає українець Роман Яремчук, який влітку перейшов в оренду з Брюгге. Однак форвард зазвичай отримує мало ігрового часу.

Цього ж разу Рубен Бараха вирішив випустити нашого земляка з перших хвилин. Для Романа це лише третє потрапляння в основу "кажанів" у цій Ла Лізі.

Проте чимось яскравим Яремчуку не вдалось відзначитись. Форвард мав дві нагоди забити, але після його ударів Барселону рятував голкіпер. Зрештою українець залишив поле на 62 хвилині.

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До цього Валенсія вже встигла пропустити. Швидку атаку каталонців мав завершувати Рафінья, але той замість удару з гострого кута віддав на вільного Феліша. Португалець добив м'яч у порожні ворота.

Відео голу Феліша:

Валенсія ж не мала багато можливостей для камбеку, але один із них таки реалізувала. Гільямону дали точно пробити з лінії карного майданчика і той влучив у "дев'ятку". Таким чином, Барселона втратила очки у третьому з чотирьох поспіль матчів чемпіонату.

Відео голу Гільямона:

Турнірне становище у Ла Лізі