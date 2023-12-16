Валенсия – Барселона 1:1
Голы: Гильямон, 70 – Фелиш, 55.
В Испании проходят матчи 16 тура Ла Лиги в эти выходные. Одной из центральных игр стало сражение между Валенсией и Барселоной на стадионе "Месталья", пишет 24 канал.
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За хозяев играет украинец Роман Яремчук, летом перешедший в аренду из Брюгге. Однако форвард обычно получает не достаточно игрового времени.
В этот раз Рубен Бараха решил выпустить нашего земляка с первых минут. Для Романа это лишь третье попадание в основу "летучих мышей" в этой Ла Лиге.
Однако чем-то ярким Яремчуку не удалось отличиться. У форварда два случая забить, но после его ударов Барселону спасал голкипер. В конце концов, украинец покинул поле на 62 минуте.
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До этого Валенсия уже успела пропустить. Быструю атаку каталонцев должен был завершать Рафинья, но тот вместо удара с острого угла отдал на свободного Фелиша. Португалец добил мяч в пустые ворота.
Видео гола Фелиша:
Валенсия же не имела много возможностей для камбэка, но одна из них реализовала. Гильямону дали точно пробить с линии штрафной и тот попал в "девятку". Таким образом, Барселона потеряла очки в третьем из четырех матчей чемпионата.
Видео гола Гильямона:
Турнирное положение в Ла Лиге
- ничья позволила Барселоне подняться на третье место, ведь Атлетико свой матч этого тура проиграл (0:2) от Атлетика
- впрочем "матрасники" имеют матч в запасе, как и идущие впереди Жирона с Реалом
- Жирона опережает Барсу на 6 очков, Реал – на 4
- Валенсия также улучшила свои позиции, поднявшись на 10 место
- команда Рубена Барахи отстает от еврокубковой зоны на шесть очков
- Роман Яремчук в этом сезоне провел 14 матчей за "летучих мышей", отличившись одним голом (Ароси в Кубке Испании)