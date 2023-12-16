Цього літа основний воротар Реала Тібо Куртуа отримав важку травму та вилетів аж до квітня 2024 року. Це дало можливість заявити про себе Андрію Луніну.

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Українець цього сезону відіграв 8 матчів у чемпіонаті та Лізі чемпіонів, половину з них – без пропущених м'ячів. Це переконало як тренера, так і керівництво клубу у високих здібностях 24-річного гравця.

Наступного літа у Луніна завершується контракт із клубом і він натякав на бажання змінити команду заради ігрової практики. Втім іспанські ЗМІ повідомляють, що Реал збирається запропонувати Андрію нову угоду аж до 2028 року.

Нагадаємо, що після травми Куртуа мадридці орендували у Челсі Кепу Аррісабалагу, який одразу став основним у "бланкос". Проте коли той був травмованим, на авансцену вийшов Лунін і продемонстрував неймовірну гру.

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Анчелотті заявляв, що для нього Кепа все одно є номером 1. Втім такі заяви викликали обурення у колективу, який встав на бік Луніна. Через це Карло начебто змінив думку і тепер бачить в українцеві воротаря основи.

Андрій Лунін в Реалі