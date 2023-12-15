Два тижні тому в чемпіонаті Іспанії Барселона мінімально здолала Атлетіко в рамках 15 туру. Єдиним голом у зустрічі відзначився ексгравець "матрацників" Жоау Феліш.

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Під час перерви у зустрічі сталась цікава ситуація із захисником Атлетіко Хосе Марією Хіменесом. Наставник мадридців Дієго Сімеоне замінив уругвайця на Сесара Аспілікуету.

Хосе Марія був розлючений на заміну і через емоції вдарив кулаком об стіну. Після цього лікарі діагностували у Хіменеса перелом кисті.

Футболісту провели операцію і він зміг навіть взяти участь у двох наступних іграх Атлетіко (проти Альмерії в Ла Лізі та Лаціо в Лізі чемпіонів). На руці у Хіменеса була лише червона пов'язка.

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