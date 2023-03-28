Міжнародний олімпійський комітет зробив крок на зустріч спортсменам з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні організація надала рекомендації федераціям щодо доспуску гравців з цих країн.

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Втім виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання певних вимог. Наразі мова йдеться лише про міжнародні змагання, тоді як рішення щодо Олімпійських Ігор-2024 буде прийнято пізніше.

У засіданні Виконкому МОК взяв участь голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт. Президент НОК прокоментував рішення всесвітньої організації щодо росіян та білорусів.

Завдяки зусиллям Президента України Володимира Зеленського та спільним діям Мінмолодьспорту, Національного олімпійського комітету України, Міністерства закордонних справ України, національних федерацій з різних видів спорту та громадськості нам вдалося домогтися того, що вирішення питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади в 2024 році відкладено. Сьогодні МОК надав рекомендацію для міжнародних спортивних федерацій, які хочуть допустити до змагань росіян і білорусів, розглядати це питання лише щодо індивідуальних виступів спортсменів.

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На міжнародних змаганнях не буде збірних команд. Заборонено допуск спортсменів і функціонерів із держав-агресорок, які підтримують війну, є військовослужбовцями або правоохоронцями. Заборонено використання будь-яких кольорів російського і білоруського прапорів у місцях проведення змагань, перебування атлетів, персоналу і глядачів. Жодних національних символів, у тому числі емблеми НОКів та національних федерацій. Навіть жодної музики, що асоціюється з РФ та РБ. Заборонено будь-які висловлювання на підтримку війни до, під час чи після змагань, а також у рамках спілкування з журналістами.

Всі атлети мають пройти тестування на допінг відповідно до антидопінгових програм міжнародних федерацій, а не антидопінгових організацій росії чи білорусі. Ці правила стосуються передусім тих федерацій, які вже вирішили допустити росіян до міжнародних змагань. На багатьох із цих аспектів ми акцентували увагу під час спілкування з міжнародною спортивною спільнотою. Їх врахування – це важливий крок. Зараз ми продовжимо працювати в цьому ж напрямі, аби міжнародні федерації, які ще розглядають дане питання, не змінювали свою позицію. А також докладемо спільних зусиль, щоб жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени. Дякуємо усім, хто підтримує нашу позицію! Разом ми сильніші. Тримаємо наш фронт,

– написав Гутцайт на своїй сторінці у фейсбук.

ВІдзначимо, що однією з перших організацй, яка дозволила участь росіянам та білорусам, стала Міжнародна федерація фехтування. Вже з початку травня представники країн-агресорок зможуть змагатися у турнірах під нейтральним прапором.

Це рішення викликало розпач у Ольги Харлан. Натомість Європейська федерація легкої атлетики продовжила бан для спортсменів з РФ та РБ.

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Крім того, міністри спорту 35 країн виступили проти допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор у Парижі. Серед них є представники США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Японії та інших країн.