У листопаді 2022-го року Вадим Гутцайт був вибраний новим президентом НОК. Він став наступником скандального Сергія Бубки, який виявився втікачем, маючи за своєю спиною підводні течії у вигляді бізнесу на користь Росії.

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Новий міністр спорту не за горами

Гутцайта теж не надто люб'язно зустріли на чолі Національного олімпійського комітету. Але згодом все стихло. Тепер Вадим Маркович заявив, що хотів би зосередитись на роботі у НОК, тому б хотів покинути посаду міністра молоді та спорту. Однак попросив дещо зачекати.

Так, я хочу зосередитись на роботі в НОК. Хочу піти з посади міністра молоді та спорту України. Коли це відбудеться? Давайте трохи зачекаємо. Я справді цього дуже хочу,

– заявив Гутцайт.

Гуцайт займає крісло міністра з 4 березня 2020 року. Він змінив на цій посаді Володимира Бородянського.

Нагадаємо, що Гутцайт негативно висловлювався про українських тенісисток, які грають проти представниць Росії та Білорусі. Нинішній міністр різко засудив такі дії українок. На що отримав гарну відповідь від Еліни Світоліної, яка заявила, що потрібно виходити на корт та перемагати своїх суперниць із ворожих країн на спортивному фронті, як це робить ЗСУ із окупантом на передовій.

Після чого Вадим Маркович затих та зупинився у своїх висловлюваннях, які могли розколоти український спорт зі середини.