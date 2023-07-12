Після початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Сергій Бубка багато разів потрапляв у скандали через свою позицію. У лютому тодішній очільник НОК ганебно втік з України та близько місяця не коментував напад росіян.

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Готовий захищати свою честь, та чи є вона?

Коли ж він вийшов на зв'язок, то чіткого посилу щодо винного у війні від Бубки не було озвучено. Та й саме слово війна не зміг із себе видавити легендарний у минулому спортсмен.

Напередодні ж вийшло гучне розслідування Bihus.Info, у якому йдеться про те, що Сергій Бубка не тільки мовчить про війну, а й має тісні стосунки із окупантами. За їх даними, Сергій та його брат Василь є засновниками компанії "Монблан", що зареєстрована у Донецьку, а в 2023 році ще й з'явилася у російському реєстрі юридичних осіб. Більше того, два місяці тому вона уклала договори із окупантами на постачання пального на суму 800 тисяч рублів.

То ж, питання щодо патріотичності Бубки можна залишити у минулому, але ні, Сергій Назарович повідомив, що подаватиме до суду, адже заділи його честь. Про такий намір журналістам повідомив президент НОК Вадим Гутцайт на нагородженні найкращих атлетів квітня, травня та червня, яке відбулося в офісі НОК України.

Є два аспекти в цьому питанні. Є питання про якийсь злочин скоєний. Це питання до правоохоронних органів. Ми очікуватимемо, як вони розглядатимуть це питання. Стосовно НОК, я вже дав завдання етичній комісії вивчити та розглянути це питання, можливо, звʼязатись з етичною комісією МОК, щоб зʼясувати як і що. Стосовно спілкування, спілкувались. Бубка Сергій Назарович відповів, що він готує позов до суду, буде захищати свою честь,

– сказав Гутцайт.

Цікаво, до якого суду буде цей позов та які аргументи наведе людина, яка, будучи президентом НОК України 17 років, не засудила дії Росії та сплачує податки країні-агресору?