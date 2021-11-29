Красюк: Це надзвичайно сумна історія

Гендиректор промоутерської компанії K2 заявив, що це технічна помилка, яка вже усунута. Він запевнив, що такого більше не станеться.

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"Це надзвичайно сумна історія. Я не буду поки оголошувати наші напрацювання, але ми зробили висновки й попрацюємо над тим, аби такого роду подія була доступна для більшої кількості людей.

Ця помилка технічна й усунута. Такого не відбудеться повторно. Але осад залишився. Звичайно, частина людей буде говорити "тільки не MEGOGO"… Насправді це тільки перші кроки. Це всього друга в історії нашої країни боксерська подія, яка показана по системі PPV. Перша – Усик проти Чісори", – розповів Красюк.

Як відомо, щоб переглянути бій Усик – Джошуа, потрібно було придбати доступ до трансляції. Вартість перегляду була в межах ста гривень. Це набагато менше, аніж у Великій Британії чи США.

Навіть не хочу порівнювати з американськими. 70 – 80 доларів за один поєдинок. Ціни смішні – символічні. І більшість людей у нас мають у собі подолати цей принцип "шара". Уже немає "шари". Якщо ти хочеш дійсно якісну річ, якісну послугу – вона має коштувати грошей,

– переконує Красюк.

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Промоутер вважає, що платні трансляції на платформі MEGOGO – це крок вперед. На думку Красюка, сучасний професійний бокс не може залишатися в умовах загальнонаціонального телебачення.

Світ іде та розвивається, крокує вперед. Matchroom Boxing працює з DAZN, Top Rank з ESPN. Це все цифрові платформи. Так само K2 працює з MEGOGO. Те, що ми відстаємо у розвитку від США та Великої Британії – це факт. Але чи настане той розвиток, якщо ми не докладемо зусиль? Мабуть, ні. Були помилки? Були. Зробили висновки та йдемо далі. Нам потрібно розвивати цей ринок, тому що, якщо ми його не розвинемо – спорт ляже в нашій країні,

– заявив гендиректор K2.

Він додав, що спорт як галузь не може триматися на бюджетних коштах.

"Спорт не може триматися на податках громадян. Тому що спорт – це окрема індустрія. Вона повинна не лише себе окупати, але й бути прибутковою. Тому це має виступати мотивацією для молодих поколінь для того, аби йти у спорт, тому що вони розуміють, що у спорті вони можуть побудувати своє життя, гарантувати собі майбутнє у спорті.

І для цього необхідно розвивати індустрію. Якщо ми цього не зробимо – за нас це точно ніхто не зробить. Тому ми будемо йти далі. Ми розуміємо, з якими труднощами нам доведеться зіткнутися. Але, можливо, ми визначимо якусь модель, де буде більш доступно… Але MEGOGO доступне кожному. Хто має інтернет і телефон – взяв, увімкнув, заплатив і дивись. І дійсно, це набагато зручніше, аніж телебачення", – резюмував Красюк.

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