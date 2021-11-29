Красюк: Это очень печальная история

Гендиректор промоутерской компании K2 заявил, что это техническая ошибка, которая уже устранена. Он заверил, что такого больше не произойдет.

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"Это очень печальная история. Я не буду пока объявлять наши наработки, но мы сделали выводы и поработаем над тем, чтобы такого рода событие было доступно для большего количества людей.

Эта ошибка техническая и устранена. Такого не произойдет повторно. Но осадок остался. Конечно, часть людей будет говорить "только не MEGOGO"... на самом деле это только первые шаги. Это всего второе в истории нашей страны боксерское событие, которое показано по системе PPV. Первое – Усик против Чисоры", – рассказал Красюк.

Как известно, чтобы просмотреть бой Усик – Джошуа, нужно было приобрести доступ к трансляции. Стоимость просмотра была в пределах ста гривен. Это намного меньше, чем в Великобритании или США.

Даже не хочу сравнивать с американскими. 70 – 80 долларов за один поединок. Цены смешные – символические. И большинство людей у нас должны в себе преодолеть этот принцип "шара". Уже нет "шары". Если ты хочешь действительно качественную вещь, качественную услугу – она должна стоить денег,

– убеждает Красюк.

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Промоутер считает, что платные трансляции на платформе MEGOGO – это шаг вперед. По мнению Красюка, современный профессиональный бокс не может оставаться в условиях общенационального телевидения.

Мир идет и развивается, шагает вперед. Matchroom Boxing работает с DAZN, Top Rank – с ESPN. Это все цифровые платформы. Так же K2 работает с MEGOGO. То, что мы отстаем в развитии от США и Великобритании, – это факт. Но наступит ли это развитие, если мы не приложим усилий? Наверное, нет. Были ошибки? Были. Сделали выводы и идем дальше. Нам нужно развивать этот рынок, потому что, если мы его не разовьем – спорт ляжет в нашей стране,

– заявил гендиректор K2.

Он добавил, что спорт как отрасль не может держаться на бюджетных средствах.

"Спорт не может держаться на налогах граждан. Потому что спорт – это отдельная индустрия. Она должна не только себя окупать, но и быть прибыльной. Потому это должно выступать мотивацией для молодых поколений для того, чтобы идти в спорт, потому что они понимают, что в спорте они могут построить свою жизнь, обеспечить себе будущее в спорте.

И для этого необходимо развивать индустрию. Если мы этого не сделаем – за нас это точно никто не сделает. Поэтому мы будем идти дальше. Мы понимаем, с какими трудностями нам придется столкнуться. Но, возможно, мы определим какую-то модель, где будет более доступно... но MEGOGO доступно каждому. Кто имеет интернет и телефон – взял, включил, заплатил и смотри. И действительно, это гораздо удобнее, чем телевидение", – резюмировал Красюк.

Полное интервью Александра Красюка читайте здесь в рамках нового проекта "Интервью 24".