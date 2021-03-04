УЄФА знову переніс матч Ліверпуля у Лізі чемпіонів

Джерело:УЄФА
Поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Лейпцигом знову перенесено. Жодна з команд так і не зіграє домашній матч на рідному стадіоні.
Європейський футбольний союз підтвердив, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем і РБ Лейпцигом відбудеться на "Пушкаш Арені" в Будапешті (Угорщина).
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Дата і час початку матчу залишаються тими ж – 10 березня, 22:00 за київським часом.
Зазначимо, що поєдинок перенесено через карантинні обмеження. Перша гра між Лейпцигом і Ліверпулем також відбулася у Будапешті. Ліверпуль переміг з рахунком 2:0.
В УЄФА також повідомили про зміни в трьох поєдинках 1/8 фіналу Ліги Європи.