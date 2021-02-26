Левандовскі став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів: відео голу поляка
Нападник Баварії Роберт Левандовскі став гравцем тижня в Лізі чемпіонів УЄФА. Польський форвард забив гол в матчі 1/8 фіналу турніру з Лаціо (4:1).
Джерело:пресслужба УЄФА
У числі номінантів на звання найкращого гравця тижня також були нападник Челсі Олів'є Жиру, захисники Ферлан Менді з Реала і Жоао Кансельє з Манчестер Сіті.
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Цей гол став для Левандовскі 72-м в даному турнірі. Завдяки цьому взяттю воріт Левандовскі став третім в списку найкращих бомбардирів ЛЧ.
Відео голу Левандовскі
- У нинішньому сезоні 32-річний Левандовскі забив 32 голи і віддав вісім результативних передач у 31 матчі за Баварію в усіх турнірах.
- Найкращим гравцем минулого тижня в Лізі чемпіонів став нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе. Француз оформив хет-трик у переможному матчі з Барселоною на Камп Ноу (4:1).
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