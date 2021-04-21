7 мільярдів: УЄФА збільшить бюджет Ліги чемпіонів як контрзахід створенню Суперліги

УЄФА готує удар у відповідь на створення Суперліги. Європейська організація веде переговори про новий формат Ліги чемпіонів.

Організація вже кілька тижнів веде переговори з англійським інвестиційним фондом. Вони хочуть збільшити бюджет турніру з 4,5 мільярда євро до 7 мільярдів.

Детальніше Суперліга: чи стане закритий елітний турнір причиною для занепаду футболу в Європі

Також розробляється новий формат Ліги чемпіонів, в яку будуть запрошені клуби, які відмовляться від участі в Суперлізі.

Футбольна Суперліга: що це таке

18 квітня 12 футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. Це англійські Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал та Челсі, іспанські Реал, Барселона та Атлетіко, а також італійські Ювентус, Мілан та Інтер.

Загалом засновників має бути 15. А в новому турнірі будуть виступати 20 клубів. 5 команд будуть отримувати запрошення окремо на кожен сезон.

Коли саме має стартувати створена Суперліга – поки невідомо. Організатори заявили, що початок турніру запланований на серпень. Але не вказали, чи встигнуть вони це зробити у 2021 році.

Раніше повідомлялося, що Суперліга від JP Morgan отримає 3,25 мільярди євро.