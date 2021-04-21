Организация уже несколько недель ведет переговоры с английским инвестиционным фондом. Они хотят увеличить бюджет турнира с 4,5 миллиарда евро до 7 миллиардов.
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Также разрабатывается новый формат Лиги чемпионов, в которую будут приглашены клубы, что откажутся от участия в Суперлиге.
Футбольная Суперлига: что это такое
- 18 апреля 12 футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Арсенал и Челси, испанские Реал, Барселона и Атлетико, а также итальянские Ювентус, Милан и Интер.
- В общем учредителей должно быть 15. А в новом турнире будут выступать 20 клубов. 5 команд будут получать приглашения отдельно на каждый сезон.
- Когда именно должна стартовать созданная Суперлига – пока неизвестно. Организаторы заявили, что начало турнира запланировано на август. Но не указали, успеют ли они это сделать в 2021 году.