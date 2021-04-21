Организация уже несколько недель ведет переговоры с английским инвестиционным фондом. Они хотят увеличить бюджет турнира с 4,5 миллиарда евро до 7 миллиардов.

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Также разрабатывается новый формат Лиги чемпионов, в которую будут приглашены клубы, что откажутся от участия в Суперлиге.

Ранее сообщалось, что Суперлига от JP Morgan получит 3,25 миллиарда евро.

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