Організація вже кілька тижнів веде переговори з англійським інвестиційним фондом. Вони хочуть збільшити бюджет турніру з 4,5 мільярда євро до 7 мільярдів.

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Також розробляється новий формат Ліги чемпіонів, в яку будуть запрошені клуби, які відмовляться від участі в Суперлізі.

Раніше повідомлялося, що Суперліга від JP Morgan отримає 3,25 мільярди євро.

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