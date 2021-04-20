В УЄФА заявили, що 23 квітня виключать з Ліги чемпіонів 3 клуби-учасники Суперліги

Мадридський "Реал", англійські "Манчестер Сіті" і "Челсі" 23 квітня виключать з поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Після цього виконком УЄФА вирішить, як завершити сезон.
Про це в інтерв'ю телекомпанії заявив член виконкому УЄФА Йеспер Меллер. За його словами, 3 клуби повинні покинути Лігу чемпіонів.
Читайте також УЄФА офіційно затвердив новий формат Ліги чемпіонів
УЄФА виключать з Ліги чемпіонів 3 клуби
Очікую, що це станеться в п'ятницю, 23 квітня. Потім ми повинні визначити, як завершити цей сезон в Лізі чемпіонів. Позачергове засідання виконкому УЄФА відбудеться того ж дня,
– зазначив Меллер.
За його словами, разом з "Реалом", "Манчестер Сіті" і "Челсі" з Ліги чемпіонів виключать й інші команди, які вирішили брати участь в новому європейському турнірі – Суперлізі. Меллер наголосив, що контракти автоматично розриваються після відмови клубів.
Створення Суперліги та реакція на це УЄФА
- Пізно ввечері 18 квітня 12 клубів: "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челсі", "Тоттенхем", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетіко", " Інтер "," Мілан "і" Ювентус " – оголосили про створення нового європейського турніру – Суперліги. Вони опублікували формат проведення змагання, в якому братимуть участь 20 команд.
- Керівництво Суперліги подало в суд на ФІФА та УЄФА через плани асоціацій заборонити клубам брати участь в турнірі. Клубам, які братимуть участь в Суперлізі, пригрозили виключенням з усіх турнірів – національних і міжнародних.
- Водночас Союз європейських футбольних асоціацій оголосив про реформу єврокубкових турнірів. Вона набуде чинності, починаючи зі сезону 2024 – 2025 років.