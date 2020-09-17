Київ потрапив до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки, а футбольні матчі в столиці відбуваються без глядачів. Попри це, деякі народні депутати таки зуміли потрапити на гру "Динамо" у кваліфікації ліги чемпіонів. І спостерігали за матчем з ВІП-трибуни.

Нові обмеження щодо проведення подій в Києві було запровадження з 14 вересня. Матч "Динамо" на НСК "Олімпійський" відбувся 15 вересня. Для його проведення, організаторам слід було дотримуватися однієї з вимог – не більше 220 осіб під час заходу. Це включно з гравцями, тренерами, організаторами матчу та журналістами. На сайті НСК "Олімпійський" було повідомлено, що матч відбудеться без глядачів.

Та на самому матчі у ВІП-ложі НСК "Олімпійський" помітили декількох народних депутатів від фракцій "Слуга народу" та "Опозиційної платформи за життя".

Як це було Депутати "Слуги народу" та ОПЗЖ відвідали матч "Динамо" попри карантин: фото

Кожен з них в коментарі "Радіо Свобода" по різному пояснив, як опинився на матчі, де не мало б бути глядачів.

Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" (він не потрапив на фото з цього матчу) заявив, що отримав офіційне запрошення на цю гру. за його словами, УЄФА надало 10 місця для України, і 10 для Нідерландів. Та щоб потрапити на гру, требу було здати додатковий тест на коронавірус за день до гри. Ще один тест треба буде здати за два дні після матчу.

Михайло Радуцький

Був на цьому матчі й голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Однак його пояснення виглядає дещо дивним.

"Я був там як член Федерації футболу України з медицини. Це було обов’язково, бо є COVID-19, і є заборона на відвідування матчів і дотримання карантинних заходів. Я був по роботі, а чому були колеги, запитайте в колег"​, – сказав Радуцький.

Федерація футболу України ще у травні 2019 року змінила назву на Українська асоціація футболу. Якщо він член цієї організації, то мав би про це знати.

Керівником спортивно-медичного комітету УАФ є В'ячеслав Попов. Інших членів комітету на сайті УАФ не вказано. Інших комітетів, які пов'язані з медициною, в УАФ немає.

Прізвище Радуцький на сайті УАФ востаннє згадується у 2015 році, коли він ще був заступником голови Київської міської державної адміністрації.

У червні 2020 року УАФ провів конгрес на "Арені Львів". Фото з події виклав міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. Радуцький піддав його критиці через те, що подія відбулася під час карантину. І вимагав пояснення в прем'єр-міністра щодо цього.

"Слуги народу" Владлен Неклюдов та Юрій Арістов не змогли пояснити, як вони опинилися на стадіоні та хто саме їх запросив.