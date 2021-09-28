Апеляційний орган УЄФА оголосив відкрите проти футбольних клубів провадження недійсним без будь-яких претензій – так, ніби його ніколи й не було.
До слова УЄФА не може виключити клуби Суперліги зі своїх турнірів – рішення суду
Справа Суперліги – все
Відповідне рішення ухвалили після постанови іспанського суду, який зобов'язав керівний орган УЄФА скасувати всі юридичні санкції, накладені на клуби, та не вживати жодних заходів, щоб спробувати виключити їх з Ліги Чемпіонів.
Після цього в УЄФА вирішили призупинити своє дисциплінарне провадження проти клубів Барселона, Ювентус і Реал, хоча й заявляли, що будуть продовжувати відстоювати власну позицію. Решта клубів-членів Суперліги погодились на колективний штраф.
Щоб уникнути зайвих ускладнень, УЄФА не вимагатиме виплати будь-якої суми, запропонованої у травневих деклараціях клубів, поки триває судовий процес у Мадриді з участю, зокрема, УЄФА,
– повідомляє європейський футбольний союз.
Коротко про скандал з Суперлігою
- Пізно ввечері 12 квітня 12 провідних клубів Європи оголосили про створення Суперліги. Ініціаторами виступили президент Реалу Флорентіно Перес та власник Ювентуса Андреа Аньєллі.
- У Суперлізі мали б взяти участь 20 команд – 15 на постійній основі та п'ять, які б змінювалися кожного сезону.
- Команди планували виступати у своїх національних чемпіонатах, але відмовитися від єврокубків. Тому Суперліга мала стати конкурентом Ліги чемпіонів.
- УЄФА пригрозила клубам та футболістам санкціями. Також проєкт не підтримали фанати, які вийшли на масові протести.
- Вже через два дні після оголошення Суперліги англійські клуби заявили про вихід з проєкту. Згодом про свою відмову від участі оголосили Атлетіко, Інтер і Мілан.