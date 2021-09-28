Апелляционный орган УЕФА объявил открытое против футбольных клубов производство недействительным без каких-либо претензий – так, будто его никогда и не было.
К слову УЕФА не может исключить клубы Суперлиги из своих турниров – решение суда
Дело Суперлиги – все
Соответствующее решение приняли после постановления испанского суда, который обязал руководящий орган УЕФА отменить все юридические санкции, наложенные на клубы, и не принимать никаких мер, чтобы попытаться исключить их из Лиги чемпионов.
После этого в УЕФА решили приостановить свое дисциплинарное производство против клубов Барселона, Ювентус и Реал, хотя и заявляли, что будут продолжать отстаивать собственную позицию. Остальные клубов Суперлиги согласились на коллективный штраф.
Чтобы избежать лишних осложнений, УЕФА не будет требовать выплаты любой суммы, предложенной в майских декларациях клубов, пока длится судебный процесс в Мадриде с участием, в частности, УЕФА,
– сообщает европейский футбольный союз.
Коротко о скандале с Суперлигой
- Поздно вечером 12 апреля 12 ведущих клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Инициаторами выступили президент Реала Флорентино Перес и владелец Ювентуса Андреа Аньелли.
- В Суперлиге должны были бы принять участие 20 команд – 15 на постоянной основе и пять, которые бы менялись каждый сезон.
- Команды планировали выступать в своих национальных чемпионатах, но отказаться от еврокубков. Поэтому Суперлига должна была стать конкурентом Лиги чемпионов.
- УЕФА пригрозила клубам и футболистам санкциями. Также проект не поддержали фанаты, которые вышли на массовые протесты.
- Уже через два дня после объявления Суперлиги английские клубы заявили о выходе из проекта. Впоследствии о своем отказе от участия объявили Атлетико, Интер и Милан.