УЄФА заблокувала квитки британських фанатів на Євро-2020 проти України: причина

Збірні України та Англії 3 липня зіграють в 1/4 фіналу Євро-2020. Поєдинок відбудеться у Римі, але матч не зможуть відвідати українські та британські фанати.

Жорсткі правила УЄФА

УЄФА прийняла жорстке рішення для фанатів обох збірних. Вони не зможуть прилетіти у столицю Італії та підтримати національні команди з трибун стадіону "Стадіо Олімпіко".

До теми Знову без фанатів: українці та англійці не зможуть потрапити у Рим на матч Євро-2020

Асоціація вирішила заблокувати усі придбані квитки британців на чвертьфінальний поєдинок Євро-2020 Україна – Англія, який відбудеться у Римі.

Цей крок спрямований на те, щоб запобігти приїзду уболівальників з Великої Британії в Італію, які могли порушити карантинні правила. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Італії

Крім того, після звернення італійської влади в УЄФА припинено продаж квитків на цей матч тим, хто перебував у Великій Британії протягом останніх 14 днів. Це пов'язано з тим, що в Італії діє п'ятиденний карантин для тих, хто в'їжджає в країну з Великої Британії через поширення там коронавірусу, а саме штаму "Дельта" і тепер вже неможливо дотримати цей термін, щоб потрапити на гру чвертьфіналу Євро-2020,

– йдеться у повідомленні. Матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією відбудеться у суботу, 3 липня. Початок зустрічі о 22:00. Німецька бригада на чолі з Феліксом Брихом Матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією відбудеться у суботу, 3 липня. Початок зустрічі о 22:00. Німецька бригада на чолі з Феліксом Брихом працюватиме на поєдинку. Переможець протистояння зіграє у півфіналі проти переможця пари Чехія – Данія.

Поїздки з України в Італію без поважної причини на цей момент заборонені. Туризм або відвідування футболу не входять у список причин для в'їзду в Італію. Обидві збірні зможуть розраховувати на підтримку лише місцевої діаспори, яка живе та працює в Італії.