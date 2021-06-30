Як потрапити на матч Україна – Англія
Після перемоги України над Швецією в УЄФА опублікували інформацію для вболівальників, які планують відвідати матч 1/4 фіналу проти Англії.
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Ні українські, ні англійські вболівальники не зможуть потрапити на матч Євро-2020 через карантин. Поїздки з України в Італію без поважної причини на цей момент заборонені.
Туризм або поїздка на футбол не входять у список причин для в'їзду в Італію.
Разом з тим, італійський уряд навів список виняткових обставин, які дозволяють потрапити в країну:
- робота;
- навчання;
- за станом здоров'я;
- абсолютна терміновість;
- повернення до місця проживання.
Відтак, збірна України може розраховувати тільки на підтримку місцевої діаспори.
Англійцям і тим, хто відвідував Велику Британію в останні 14 днів, фізично не вдасться виконати умови, щоб потрапити на гру.
Цій категорії подорожуючих доведеться відбути п'ятиденну самоізоляцію та пройти тест на коронавірус.
Зважаючи, що до поєдинку 3 дні – вболівальники з Великої Британії не встигають виконати умови італійського уряду.
Україна зіграє третій матч на Євро без армії фанатів
- Для збірної України це вже третій матч на Євро-2020, в якому "синьо-жовті" не можуть сподіватися на численну підтримку своєї армії фанатів.
- Україну підтримувала здебільшого діаспора в першому матчі Євро-2020 проти Нідерландів в Амстердамі (3:2) та в рамках 1/8 фіналу зі Швецією у Глазго (2:1).
- Натомість велика кількість вболівальників побували на матчах України в Бухаресті проти Північної Македонії (2:1) та Австрії (1:0). Румунія спростила в'їзд для футбольних вболівальників.