Поряд з Фаті та Грінвудом: воротар Шахтаря Трубін потрапив у збірну найкращих футболістів
Воротар Шахтаря Анатолій Трубін може претендувати на звання "відкриття 2020 року". Футболіст витіснив з воріт капітана Шахтаря Андрія Пятова і демонструє впевнену гру.
Завдяки вдалим виступам Трубін все частіше потрапляє до авторитетних рейтингів. Популярний ресурс Football Wonderkids склав рейтинг найкращих футболістів до 19 років.
До речі Інтеру потрібен воротар Шахтаря
У так звану символічну збірну від Football Wonderkids потрапив 19-річний українець Трубін.
Компанію Трубіну склали:
- Сака (Арсенал)
- Гарсія (Манчестер Сіті)
- Бадіашиле (Монако)
- Неко (Ліверпуль)
- Камавінга (Ренн)
- Педрі (Барселона)
- Рейна (Боруссія Д)
- Родріго (Реал)
- Фаті (Барселона)
- Грінвуд (Манчестер Юнайтед)
Досягнення Трубіна
Трубін став основним голкіпером Шахтаря у сезоні-2020/2021. Він виграє конкуренцію у капітана Шахтаря та збірної України Андрія Пятова.
Анатолій – одним з найкращих голкіперів групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Український голкіпер серед кращих за кількістю сейвів.
На рахунку 19-річного українця 25 сейвів у 5 матчах. Це третій показник серед усіх голкіперів груповій стадії.
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