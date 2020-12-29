Воротар Шахтаря Анатолій Трубін може претендувати на звання "відкриття 2020 року". Футболіст витіснив з воріт капітана Шахтаря Андрія Пятова і демонструє впевнену гру.

Завдяки вдалим виступам Трубін все частіше потрапляє до авторитетних рейтингів. Популярний ресурс Football Wonderkids склав рейтинг найкращих футболістів до 19 років.

До речі Інтеру потрібен воротар Шахтаря

У так звану символічну збірну від Football Wonderkids потрапив 19-річний українець Трубін.

Компанію Трубіну склали:

Сака (Арсенал)

Гарсія (Манчестер Сіті)

Бадіашиле (Монако)

Неко (Ліверпуль)

Камавінга (Ренн)

Педрі (Барселона)

Рейна (Боруссія Д)

Родріго (Реал)

Фаті (Барселона)

Грінвуд (Манчестер Юнайтед)

Досягнення Трубіна

Трубін став основним голкіпером Шахтаря у сезоні-2020/2021. Він виграє конкуренцію у капітана Шахтаря та збірної України Андрія Пятова.

Анатолій – одним з найкращих голкіперів групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Український голкіпер серед кращих за кількістю сейвів.

На рахунку 19-річного українця 25 сейвів у 5 матчах. Це третій показник серед усіх голкіперів груповій стадії.