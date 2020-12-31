Донецький Шахтар підвів підсумки голосування вболівальників, які визначили найкращого гравця команди у 2020 році.

З 7 кандидатур (Тайсон, Марлос, Соломон, Мораес, Корнієнко, Тете і Трубін) більшість голосів набрав Анатолій Трубін. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

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За 19-річного футболіста віддали 3 981 голосів (32,1%). Друге місце в опитуванні зайняв Тете, третє – Манор Соломон.

Цікаво. Другий рік поспіль найкращим футболістом Шахтаря став воротар – у 2019-му нагорода дісталася Андрію Пятову. Раніше вболівальники присуджували перемогу Дарійо Срні, Алексу Тейшейрі, двічі Марлосу і одного разу Тайсону.

Досягнення Трубіна у 2020 році

У 2020-му Трубін зіграв 20 матчів, вісім з них провів на нуль. В середньому – 3,14 сейви за матч.

Трубін справив сильне враження своїми виступами в найпрестижнішому європейському турнірі. Шахтар втратив через коронавірус Андрія Пятова, після чого Трубін зайняв місце у воротах команди та вдало зіграв проти Реала (3:2 і 2:0) та Інтера (двічі по 0:0) у Лізі чемпіонів. Перемоги проти Реала стали історичними в історії клубу, адже раніше "гірники" ніколи не перегравали "вершкових".