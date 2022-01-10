УЄФА включила футболіста Шахтаря до рейтингу майбутніх зірок

УЄФА опублікував статтю, присвячену молодим футболістам не старше 21 року, які мають проявити себе у 2022 році. У списку із 40 футболістів знайшлося місце й українцю.

До списку з 40 перспективних гравців, який уклав УЄФА, увійшов і представник донецького Шахтаря Михайло Мудрик.

До слова У Шахтарі обрали найкращого футболіста року

"Яскравий форвард увірвався до складу Шахтаря цього сезону і взяв участь у всіх матчах групового етапу Ліги чемпіонів. У тому числі вийшов у старті проти Реала. Дебют за збірну не за горами", – пише УЄФА про українця.

Що відомо про Мудрика