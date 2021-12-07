Два новачки у збірній

Олександр Петраков викличе у збірну України двох новачків. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

До теми Петраков включив таланта Шахтаря у розширений список збірної України

У січні делегація УАФ подаватиме заявки на отримання британських віз. У розширений список синьо-жовтої команди потрапили 36 футболістів. Серед них будуть дебютанти. Один із них буде вундеркінд Шахтаря Михайло Мудрик, який нещодавно отримав овації стадіону Реала.

Не сподіванкою стала поява одного з лідерів Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.

У сезоні-2021/2022 Мудрик відіграв за Шахтар 17 матчів, у яких забив 2 голи та віддав аж 9 асистів.

Гуцуляк у футболці Дніпра-1 провів 14 зустрічей в усіх турнірах, у яких наколотив 4 голи та зробив одну результативну передачу на партнера по команді.

Україна продовжує боротьбу за ЧС-2022

Підопічні Петракова 24-го березня спробують переграти Шотландію. Звитяга над британцями дозволить "синьо-жовтим" продовжити свій шлях у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

Якщо українцям вдасться святкувати перемогу, то наступним суперником команди стане переможець пари Уельс – Австрія. Поєдинок відбудеться 29-го березня.

Нагадаємо, що Україна вийшла у плей-офф відбору з другого місця групи D. Футболісти Петракова у груповому раунді набрали 12 очок, поступившись лише Франції.