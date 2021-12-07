Заслужив на виклик
Олександр Петраков не зміг обійти стороною гру талановитого хавбека "гірників". Михайло Мудрик вже потрапив у розширений список та має чудову нагоду полетіти зі збірною України на важливий матч проти Шотландії.
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Наставник розповів, що вже мав розмову з футболістом. Петраков сказав Мудрику, у чому йому потрібно додати на футбольному полі.
Він у розширеному списку збірної, там 36 людей. Нам потрібно готувати візи наперед до Шотландії. Подивимося, що Михайло покаже, ще є час. Ми з ним добре поговорили,
– сказав тренер "синьо-жовтих".
Нагадаємо, що 24-го березня Україна зіграє на виїзді проти Шотландії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Якщо збірній вдасться здобути перемогу, то підопічні Петракова зіграють проти переможця матчу Уельс – Австрія. Гра відбудеться 29-го березня.
Що відомо про Мудрика
- Михайло Мудрик – вихованець Шахтаря. У січні 2021 року був переведений до головної команди.
- До цього побував в оренді у київському Арсеналі та чернігівській Десні.
- У сезоні-2021/2022 відіграв за "гірників" вже 17 матчів, у яких забив 2 голи та зробив аж 9 асистів.
- Своєю грою Мудрик заслужив на овації фанатів Реала після того, як покинув поле у матчі Ліги чемпіонів.