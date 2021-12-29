Михайла Мудрика визнано найкращим гравцем клубу в 2021 році за версією вболівальників. В опитуванні взяли участь 11 455 уболівальників. Мудрик набрав 3018 голосів і випередив Тараса Степаненка (2448) та Марлоса (1784).
До слова Рік чи півтора тому попросив би Шахтар відпустити мене, – Мудрик про свій трансфер в АПЛ
Також в опитуванні брали участь Манор Соломон, Анатолій Трубін, Лассіна Траоре та Андрій Пятов.
Мудрика хоче придбати клуб АПЛ
- Англійський Брентфорд зробив Шахтарю пропозицію щодо трансферу хавбека Михайла Мудрика.
- Клуб АПЛ збільшив пропозицію щодо Мудрика до 15 мільйонів євро. Раніше "гірники" відмовилися продавати українця до Брентфорда за 12 млн плюс бонуси.
- Цього сезону Мудрик забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах за Шахтар. Уболівальники визнавали 20-річного вінгера найкращим гравцем донецької команди у листопаді та грудні.