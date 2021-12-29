Михайла Мудрика визнано найкращим гравцем клубу в 2021 році за версією вболівальників. В опитуванні взяли участь 11 455 уболівальників. Мудрик набрав 3018 голосів і випередив Тараса Степаненка (2448) та Марлоса (1784).

До слова Рік чи півтора тому попросив би Шахтар відпустити мене, – Мудрик про свій трансфер в АПЛ

Також в опитуванні брали участь Манор Соломон, Анатолій Трубін, Лассіна Траоре та Андрій Пятов.

Мудрика хоче придбати клуб АПЛ