Михайла Мудрика визнано найкращим гравцем клубу в 2021 році за версією вболівальників. В опитуванні взяли участь 11 455 уболівальників. Мудрик набрав 3018 голосів і випередив Тараса Степаненка (2448) та Марлоса (1784).

До слова Рік чи півтора тому попросив би Шахтар відпустити мене, – Мудрик про свій трансфер в АПЛ

Також в опитуванні брали участь Манор Соломон, Анатолій Трубін, Лассіна Траоре та Андрій Пятов.

Мудрика хоче придбати клуб АПЛ

  • Англійський Брентфорд зробив Шахтарю пропозицію щодо трансферу хавбека Михайла Мудрика.
  • Клуб АПЛ збільшив пропозицію щодо Мудрика до 15 мільйонів євро. Раніше "гірники" відмовилися продавати українця до Брентфорда за 12 млн плюс бонуси.
  • Цього сезону Мудрик забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах за Шахтар. Уболівальники визнавали 20-річного вінгера найкращим гравцем донецької команди у листопаді та грудні.