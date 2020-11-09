В мережі набуває поширення скандал навколо капітана збірної Росії з футболу Артема Дзюби. А також телеведучої "Матч ТВ" Марії Орзул. Все, що про це відомо – в матеріалі Спорт24.

З чого все розпочалося

В суботу, 7 листопада, ввечері в інтернеті було опубліковано відео. На ньому капітан збірної Росії з футболу Артем Дзюба займається мастурбацією на камеру.

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Була ймовірність, що відео фейкове, або це монтаж. Однак телеграм-канал Baza написав, що зловмисники отримали це відео, зламавши телефон Дзюби. Саме відео з 2019 року.

До чого тут Марія Орзул

На задньому фоні цього відео вболівальники пізнали голос ведучої російського телеканалу "Матч ТВ" Марії Орзул. Свого часу була інформація, що вони зустрічалися.

"Мені дивно, тобто прям смішно. А я до чого тут? Я не спілкуюся з цією людиною, я взагалі не знаю. До мене це ніякого відношення не має. Я без поняття. Це смішно просто. Я взагалі багато-багато років не спілкуюся з цією людиною. Ми мільйон років не спілкуємося", – коротко прокоментувала ситуацію Марія Орзул.

Що відомо про Марію Орзул

Журналістка максимально приховує своє особисте життя. Навіть точно не відомо її рік народження. Лише дата – 13 квітня в Москві. Ймовірно – у 1983 році.

Також невідомо де вона навчалася. Журналістам не вдалося знайти людей, які навчалися з нею у вищих навчальних закладах. Відтак є припущення, що у неї немає вищої освіти.

Так само не до кінця відомо про початок її журналістської кар'єри. Всі пишуть про те, що вона почала працювати в клубі хокею з м'ячем "Динамо" з Москви. Підтримувала вона й однойменний футбольний клуб.

А вже згодом почала працювати продюсером на міжнародному каналі "Аль-Джазіра". Та звідти пішла на канал "Росія-2". Спочатку продюсером, а потім журналісткою в кадрі. Після цього навіть стала ведучою випусків спортивних новин та передач. У 2017 році перейшла працювати на канал "Матч ТВ". Там вона працює і зараз.

Особисте життя

Свого часу вона була одружена із керівником дирекції спортивних програм на телеканалі "Роосія-23" Олександром Тащиним. Але пара розлучилася у липні 2015 року. Згодом її пов'язували з російським більярдистом Пилипом Фроловим. Дітей у неї немає.

Стосунки з Дзюбою

У березні 2015 року журналісти зняли коротке відео, як Дзюба цілується з невідомою жінкою в авто. Згодом вдалося встановити, що це Марія Орзул. На той час футболіст був одружений, як і журналістка.

Розгорівся скандал. Фанати футболіста звинувачували Орзул в тому, що вона намагається зруйнувати сім'ю Дзюби.

Вже згодом стало відомо, що Озрул розлучається зі своїм чоловіком. Чи став причиною роман з Дзюбою причиною цього – невідомо. Орзул не давала жодних коментарів щодо цієї ситуації. На відміну від футболіста, який таки поспілкувався зі ЗМІ. І заявив, що ці стосунки заставили його переглянути своє відношення до сім'ї.

Чим Орзул займається зараз

Вона і далі працює на телеканалі "Матч! Наш футбол", де веде рубрику "Ліга ставок". Журналістка і надалі максимально приховує особисте життя.

Як ця ситуація вплинула на Дзюбу

Артем Дзюба одразу відчув "народну любов" після того, як відео злили в мережу. Йому довелося майже одразу закрити доступ до свого профілю в інстаграмі.

В неділю, 8 листопада, фанати "Зеніту", за який виступає Дзюба, присвятили йому банер з написом "В історію важко потрапити, але легко вляпатися". Ця фраза належить сатирику Михайлу Жванецькому, який помер 6 листопада.

Окрім того, Дзюбу позбавили капітанської пов'язки в "Зеніті". Однак на гру проти "Краснодара" він таки вийшов.

А от де він не зіграє – так це за збірну Росії. Після виникнення скандалу, головний тренер збірної Черчесов вирішив не викликати форварда на матчі в листопаді. При цьому Дзюба – капітан збірної Росії.