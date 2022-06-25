УЄФА тимчасово заборонила проводити матчі у Придністров'ї: Шериф не зможе грати в Тирасполі

Виконавчий комітет УЄФА заборонив проведення матчів на території Придністров’я. Це пов'язано з повномасштабним вторгнення Росії на територію України.

Шериф не зможе провести домашні поєдинки

Чемпіон Молдови Шериф, який раніше очолював український фахівець Юрій Вернидуб, не зможе грати в єврокубках на своєму стадіоні в Тирасполі. Це рішення прийняте відповідно до попередніх рішень про дискваліфікацію російських клубів та збірних, а також у зв’язку з вторгненням Росії в Україну та ескалації воєнних дій.

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Заборона діє безстроково, до подальших повідомлень

Виконавчий комітет УЄФА несе загальну відповідальність за безперебійне проведення своїх змагань, що включає обов’язок тимчасово не допустити проведення матчів в окремих регіонах, коли цього вимагає весь спектр обставин. «Шерифу», який буде грати в першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, було запропоновано знайти альтернативне місце проведення ігор за межами Придністров’я для домашніх матчів в клубних змаганнях УЄФА до тих пір, поки діятиме заборона грати в регіоні,

– йдеться у заяві.

Що відомо про молдовську команду