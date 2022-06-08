Клуб офіційно оголосив про припинення співпраці з українцем
Шериф на своєму офіційному сайті попрощався з Юрієм Вернидубом, який покинув посаду головного тренера команди. У повідомленні молдовського клубу йдеться про те, що припинення співпраці відбулося за ініціативи українського фахівця.
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"У зв’язку з обставинами й на прохання Юрія Вернидуба керівництво ФК Шериф і головний тренер припинили співпрацю за обопільною згодою сторін. Юрій Миколайович назавжди залишиться в історії клубу.
Колектив ФК Шериф дякує тренеру за внесок у розвиток нашого клубу та бажає подальших успіхів у професійній кар’єрі", – повідомили на сайті Шерифа.
Кар'єра Вернидуба у Шерифі
- Вернидуб очолював молдовський Шериф з 2020-го року. Його контракт був розрахований до кінця грудня 2024-го.
- У сезоні-2021/2022 Шериф відіграв під керівництвом українця вже 34 матчі, у яких здобув 24 перемоги, розписав 5 мирових та зазнав стільки ж поразок.
- За час роботи в Молдові Вернидуб вивів Шериф у груповий етап Ліги чемпіонів, де зміг обіграти Реал та Шахтар, гарантувавши місце в плей-офф Ліги Європи.
- Команда під його керівництвом виграла чемпіонат країни сезону-2021/2022, але в останніх матчах першості футболісти працювали з асистентами тренера.
Вернидуб боронить Україну від окупантів
- Вернидуб з перших днів повномасштабної війни обороняє країну від окупантів. Тренер покинув розташування Шерифа, аби доєднатися до ЗСУ.
- Раніше повідомлялося, що тренер воює проти Росії на південному напрямку.