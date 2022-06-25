Шериф не зможе провести домашні поєдинки
Чемпіон Молдови Шериф, який раніше очолював український фахівець Юрій Вернидуб, не зможе грати в єврокубках на своєму стадіоні в Тирасполі. Це рішення прийняте відповідно до попередніх рішень про дискваліфікацію російських клубів та збірних, а також у зв’язку з вторгненням Росії в Україну та ескалації воєнних дій.
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Заборона діє безстроково, до подальших повідомлень.
Виконавчий комітет УЄФА несе загальну відповідальність за безперебійне проведення своїх змагань, що включає обов’язок тимчасово не допустити проведення матчів в окремих регіонах, коли цього вимагає весь спектр обставин. «Шерифу», який буде грати в першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, було запропоновано знайти альтернативне місце проведення ігор за межами Придністров’я для домашніх матчів в клубних змаганнях УЄФА до тих пір, поки діятиме заборона грати в регіоні,
– йдеться у заяві.
Що відомо про молдовську команду
- У першому раунді кваліфікації ЛЧ Шериф зіграє проти боснійського Зриньськи.
- Домашній матч чемпіони Молдови мають зіграти 13 липня. В минулому сезоні Шериф на чолі з Вернидубом пробився у Лігу чемпіонів і зайняв третє місце в групі.
- У сезоні-2021/2022 Шериф відіграв під керівництвом українця вже 34 матчі, у яких здобув 24 перемоги, розписав 5 мирових та зазнав стільки ж поразок.
- Команда під його керівництвом виграла чемпіонат країни сезону-2021/2022, але в останніх матчах першості футболісти працювали з асистентами тренера.
- На початку червня Шериф на своєму офіційному сайті попрощався з Вернидубом. У повідомленні молдовського клубу йдеться про те, що припинення співпраці відбулося за ініціативи українського фахівця.
- Український фахівець покинув Молдову у перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Вернидуб вступив до лав ЗСУ. 21 червня він очолив Кривбас. Угода з криворізьким клубом розрахована на три роки. Також фахівець не відмовився від своїх військових обов'язків.