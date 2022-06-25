Шериф не сможет провести домашние поединки

Чемпион Молдовы Шериф, ранее возглавлявший украинский специалист Юрий Вернидуб, не сможет играть в еврокубках на своем стадионе в Тирасполе. Это решение принято в соответствии с предыдущими решениями о дисквалификации российских клубов и сборных, а также в связи с вторжением России в Украину и эскалацией военных действий.

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Запрет действует бессрочно, к последующим сообщениям.

Исполнительный комитет УЕФА несет общую ответственность за бесперебойное проведение своих соревнований, что включает в себя обязанность временно не допустить проведения матчей в отдельных регионах, когда этого требует весь спектр обстоятельств. Шерифу, который будет играть в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, было предложено найти альтернативное место проведения игр за пределами Приднестровья для домашних матчей в клубных соревнованиях УЕФА до тех пор, пока будет действовать запрет играть в регионе.

– говорится в заявлении.

Что известно о молдавской команде