Шериф не сможет провести домашние поединки
Чемпион Молдовы Шериф, ранее возглавлявший украинский специалист Юрий Вернидуб, не сможет играть в еврокубках на своем стадионе в Тирасполе. Это решение принято в соответствии с предыдущими решениями о дисквалификации российских клубов и сборных, а также в связи с вторжением России в Украину и эскалацией военных действий.
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Запрет действует бессрочно, к последующим сообщениям.
Исполнительный комитет УЕФА несет общую ответственность за бесперебойное проведение своих соревнований, что включает в себя обязанность временно не допустить проведения матчей в отдельных регионах, когда этого требует весь спектр обстоятельств. Шерифу, который будет играть в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, было предложено найти альтернативное место проведения игр за пределами Приднестровья для домашних матчей в клубных соревнованиях УЕФА до тех пор, пока будет действовать запрет играть в регионе.
– говорится в заявлении.
Что известно о молдавской команде
- В первом раунде квалификации ЛЧ Шериф сыграет против боснийского Зрински.
- Домашний матч чемпионы Молдовы должны сыграть 13 июля. В прошедшем сезоне Шериф во главе с Вернидубом пробился в Лигу чемпионов и занял третье место в группе.
- В сезоне-2021/2022 Шериф отыграл под руководством украинца уже 34 матча, в которых одержал 24 победы, расписал 5 мировых и потерпел столько же поражений.
- Команда под его руководством выиграла чемпионат страны сезона 2021/2022, но в последних матчах первенства футболисты работали с ассистентами тренера. В начале июня Шериф на своем официальном сайте простился с Вернидубом. В сообщении молдавского клуба говорится, что прекращение сотрудничества произошло по инициативе украинского специалиста.
- Украинский специалист покинул Молдову в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Вернидуб вступил в ряды ВСУ. 21 июня он возглавил Кривбасс. Соглашение с криворожским клубом рассчитано на три года. Также специалист не отказался от своих воинских обязанностей.