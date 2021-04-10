Здати квитки і повернути їх повну вартість можна на квитковому порталі УЄФА. Квитки можна повернути до 19:00 22 квітня.

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Жеребкування щодо анулювання квитків

Після 22 квітня УЄФА визначить, чи перевищує кількість квитків на руках кількість доступних місць на кожному матчі.

Якщо перевищує, УЄФА анулює частину квитків за допомогою сліпого жеребкування, щоб дотримати встановлені місцевою владою правила.

Для квитків, придбаних через національні асоціації, будуть діяти правила відповідних асоціацій і їх фан-клубів. Власникам повідомлять про анулювання квитків у травні.

Буде здійснений повне повернення коштів.

УЄФА 9 квітня оголосив, що 8 міст підтвердили, що дозволять вболівальникам відвідати матчі Євро-2020.