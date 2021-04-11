Вакцинація буде обов'язковою

УЄФА через свою медичну комісію працює над підготовкою протоколу з проведення Євро-2020.

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Протокол передбачає обов'язкову вакцинацію футболістів. Згідно з планом УЄФА, вакцинують 600 футболістів – по 25 гравців у заявках 24 команд на Євро.

Також вакцину отримають тренери і технічний персонал.

В Україні вакцинують спортсменів

Як повідомляє "Громадське", головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українські олімпійці та паралімпійці зможуть вакцинуватися китайською вакциною CoronaVac вже з 13 квітня.

Окрім Євро-2020, влітку відбудуться літні Олімпійські ігри-2020.

  • CoronaVac – вакцина, яку виробляє китайська компанія Sinovac Biotech. У Китаї використання цієї вакцини дозволили ще влітку 2020 роки для людей з груп ризику.
  • Бразильські дослідники заявили, що ефективність вакцини Sinovac у запобіганні симптоматичних інфекцій становить всього 50,4%. Втім, за даними Bloomberg, що Sinovac ефективна для запобігання важких випадків.
  • Також у Global Times вважають Sinovac непоганим препаратом й прогнозують, що вакцина може знизити потребу хворих у госпіталізації на 78%.
  • Водночас Китай визнав низьку ефективність власних COVID-вакцин