Як і хотів Ребров: УЄФА розширила заявки на Євро-2024 до 26 гравців

Вже 14 червня у Німеччині розпочнеться чемпіонат Європи-2024 з футболу. У ньому візьмуть участь 24 національних команди.

Планувалось. що на Євро-2024 команди зможуть заявляти лише 23 учасники. Сергій Ребров зізнавався, що розраховує на можливість взяти на 3 гравці більше.

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Ребров зможе заявити 26 гравців на Євро-2024

Під час засідання члени виконавчого комітету УЄФА ухвалили рішення про розширення заявки на чемпіонат Європи-2024 з футболу з 23 гравців до 26.

Команди повинні надати список з 23-26 футболістів до 7 червня. Усі гравці зможуть бути заявлені на матч та бути присутніми на лаві запасних.

Подібне вже було на Євро-2021 та на чемпіонаті світу у Катарі в 2022 році.

Матчі групового етапу збірної України на Євро-2024

Румунія – Україна (17 червня).

Словаччина – Україна (21 червня).

Україна – Бельгія (26 червня).