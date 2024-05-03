Планувалось. що на Євро-2024 команди зможуть заявляти лише 23 учасники. Сергій Ребров зізнавався, що розраховує на можливість взяти на 3 гравці більше.

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Ребров зможе заявити 26 гравців на Євро-2024

Під час засідання члени виконавчого комітету УЄФА ухвалили рішення про розширення заявки на чемпіонат Європи-2024 з футболу з 23 гравців до 26.

Команди повинні надати список з 23-26 футболістів до 7 червня. Усі гравці зможуть бути заявлені на матч та бути присутніми на лаві запасних.

Подібне вже було на Євро-2021 та на чемпіонаті світу у Катарі в 2022 році.

Нагадаємо. Збірна України кваліфікувалася на Євро-2024 в межах плей-оф відбору, де перемогла команди Боснії і Герцеговини (1:2) та Ісландії (2:1). Перед самим чемпіонатом Україна зіграє три товариські матчі з Німеччиною (3 червня), Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

Матчі групового етапу збірної України на Євро-2024