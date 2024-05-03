Планувалось. що на Євро-2024 команди зможуть заявляти лише 23 учасники. Сергій Ребров зізнавався, що розраховує на можливість взяти на 3 гравці більше.
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Ребров зможе заявити 26 гравців на Євро-2024
Під час засідання члени виконавчого комітету УЄФА ухвалили рішення про розширення заявки на чемпіонат Європи-2024 з футболу з 23 гравців до 26.
Команди повинні надати список з 23-26 футболістів до 7 червня. Усі гравці зможуть бути заявлені на матч та бути присутніми на лаві запасних.
Подібне вже було на Євро-2021 та на чемпіонаті світу у Катарі в 2022 році.
Матчі групового етапу збірної України на Євро-2024
- Румунія – Україна (17 червня).
- Словаччина – Україна (21 червня).
- Україна – Бельгія (26 червня).